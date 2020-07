Ishii quedó imputado por encubrimiento de narcotráfico

El intendente de la localidad bonaerense de José C. Paz, Mario Ishii , no se presentó este mediodía en la Fiscalía de Delitos Complejos de San Martín para ser notificado de que quedó imputado por presunto encubrimiento agravado de narcotráfico por el video en el que dice: "Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias".

“Me notifiqué de la imputación y vine a poner al Intendente a disposición de la justicia. Él está con mucho trabajo por la pandemia, por eso vine yo. Pedimos que sea citado a hacer una declaración espontánea y estamos buscando todos los elementos probatorios del hecho. Y lo que dijo fue una mala expresión”, dijo Paoletti en diálogo con Infobae.

“En las ambulancias del municipio no se venden droga. Hubo un episodio de elementos faltantes en las ambulancias y y por eso él intervino el área de salud y se sacó a todos los que estaban ahí. Si hubiera encontrado pruebas de venta de droga hubiese hecho él la denuncia”, agregó el letrado que a su vez intentó defender al intendente señalando que "no toma alcohol, no fuma..."

"El encubrimiento no es una figura autónoma, necesita de un delito precedente, así que primero tienen que buscar el delito para que tenga eficacia jurídica", dijo Paoletti. Y agregó: "Era un fin de semana a las 5 de la mañana, cuando el personal que maneja las ambulancias hace un paro sin aviso, en un momento en que sufrimos la maldita pandemia. En ese contexto, el intendente ha hecho una mala expresión. Porque en José C. Paz no hay causa de droga. Es una persona vehemente, impulsiva".

Este lunes por la mañana Ishii dijo que no va a renunciar a la intendencia y aclaró que cuando se refirió a “falopa” en realidad estaba hablando de medicamentos. “Yo hacia referencia a los remedios que se llevan en las ambulancias. Y la discusión la sacaron de contexto. Yo no digo encubrir, digo que estoy cubriendo todos los puestos de laburo de ellos. De ellos del área de salud. Son más de 50 personas”, expresó y añadió que los medicamentos eran “Rivotril, Alplax, y esas cosas que se utilizan para dormir”.