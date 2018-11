Iúdica habló tras la fuerte acusación de Carla Conte

Luego, Carla Conte arremetió con mayor contundencia en Twitter: “No sé de qué hablan, pero casi no existe mujer que no haya tenido ‘un episodio feo’ con @iudica, se dedica a eso”, escribió la morocha, y agregó: “Y son muchas a las que la palabra ‘episodio’ les queda cortísima”.

Aunque en un principio Iúdica se llamó al silencio, este fin de semana no pudo eludir el tema al ser consultado durante una nota en el ciclo Agarrate Catalina.

Al hueso: “lo que para Denise fue un ‘episodio feo’ para él fue ‘algo divertido’. eso lo dice todo”, tuiteó Conte.

“Lo de Denise Dumas pasó hace 10 años, fue algo en realidad divertido porque con Campi estábamos al aire en Showmatch y discutíamos quién tenía razón sobre la nota mientras Marcelo estaba hablando a un metro”, explicó. Y en alusión implícita a los dichos de Conte, agregó: “Cuando uno está en el ring, a uno le pegan. Tomé la decisión de no entrar en polémicas, no es mi estilo. No me duele que digan esas cosas”.

Respuesta filosa

Atenta a las declaraciones del conductor de Involucrados, Conte hizo su descargo en las redes. “No hay ninguna respuesta para mí ahí”, sostuvo al replicar una nota que hacía referencia a los dichos de Iúdica. “Lo que es hermoso es que lo que para Denise fue un ‘episodio feo’ para él fue ‘algo divertido’. Eso te dice todo, Marian!”, tuiteó.