Iúdica se disculpó con Pia Shaw pero volvió a embarrarla

El ciclo que produce Gustavo Sofovich y conduce Iúdica, se transformó en blanco de críticas después de ganar un Martín Fierro en el rubro Humorístico de actualidad en una ceremonia que se caracterizó por una fuerte toma de postura feminista: Aptra repartió pines adhiriendo a la campaña #NiUnaMenos, mientras el pedido por la legalización del aborto se manifestó a a través de los detalles verdes que muchas mujeres y hombres eligieron llevar en sus ropas.

El productor e hijo del recordado Gerardo, agradeció al canal y celebró que el ciclo estuviera al aire con 55 años de historia a sus espaldas. Luego tomó el micrófono Iúdica, y reconoció que el programa debe "reversionar su humor". Además, destacó que él siempre está "aprendiendo" (en clara alusión al episodio que protagonizó con Pía Shaw en Involucrados)

Mientras el conductor y sus colegas festejaban en el escenario, las redes sociales se llenaron de voces indignadas ante la victoria del ciclo calificándolo de misógino y machista.

Embed A esos “machos”se los terna y se los premia ? Una pena. #martinfierro2018 verde — Florencia Peña (@Flor_de_P) 4 de junio de 2018

Embed A los varones les pregunto si se sienten interpelados por el humor de polémica en el bar. A ver si @iudica comprende. pic.twitter.com/X5PAUCIQTM — Nati (@NatiRamoneOk) 4 de junio de 2018

Embed GANA POLEMICA EN EL BAR Y SUENA UN TEMA DE CACHO CASTAÑA Y SI — caprikei (@MinaDeConurbano) 4 de junio de 2018

Embed >center> ganó polémica en el bar, un programa super machista, un programa donde hombres se sientan en una mesa a hablar giladas mientras que dejan a Virginia Gallardo en el mostrador y no la dejan opinar por el simple hecho de ser mujer que asco me da — femilagros (@mafixpiol4li) 4 de junio de 2018

Embed En una noche donde se habla de aborto legal, feminismo e igualdad gana Polémica en el bar porque Aptra son un grupo de gordos viejos de mierda. — Porcis (@juanporcino) 4 de junio de 2018

Ante las críticas en las redes, Iúdica habló con La Nación y señaló que "A 'Polémica...' le gusta el humor popular argentino, el que no tiene tanto rollo en la cabeza analizando todo entrelineas, porque no hay animosidad". "No hay mujeres, son temas muy de mesa de hombres, no sé en qué lugar podrá sentirse ofendida la mujer", remarcó.

"El programa no es para ellas, hay que cambiar el canal. Es un programa de hombres. De la actualidad vista por una mesa de hombres", insistió y añadió: Está Virginia (Gallardo) que está mucho más presente, ex profeso".

Embed #ElFinDeLaMetafora| #ParaQuéTeTraje Iudica la volvió a chocar: "Polémica en el bar no es para ellas, hay que cambiar el canal" pic.twitter.com/iRONth8DTz — El Fin de la (@Metafora710) 4 de junio de 2018

En la previa de la ceremonia de entrega de premios, Iúdica había hablado con Pía en Infama Recargado donde le pidió disculpas: "Quiero ofrecerte disculpas por haberte metido en este juego. Sabés que te quiero mucho y nada... que estemos pasando esta situación me da una sensación de que tengo que corregir cosas. Mis hijas son las primeras críticas mías y me lo marcaron maravillosamente".

"Hay cosas con las que en la tele se pueden jugar, otras son privadas. Hay cosas que se pueden hacer y otras que no. Y me parece que está bien aprender, yo también estoy aprendiendo a hacer humor en televisión en esta era. Me parece bien que todos nos vayamos educando y esta vez me tocó a mí", admitió Iúdica.

Luego de escucharlo, Shaw valoró las disculpas y las aceptó y analizó: "Trabajamos en un canal que ha demostrado con hechos que estas cosas no se permiten. Gracias a toda la gente que me llamó por si me pasaba algo, no me pasó absolutamente nada. Lo vi y me di cuenta lo fuerte que están las mujeres en este momento".