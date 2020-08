Ivana Nadal comparó la violación de un bebé con el insulto en redes y la destrozaron

"Este pedazo de mierda sin solución compara la violación de un bebé con el insulto en redes sociales. Siempre pensé que Ivana Nadal no servía para nada! Hoy no solo lo confirmo, sino que además no le da la cabeza. ¿Quién la banca? ¿De dónde salió? ¿De qué trabaja?", manifestó indignada Latorre, junto al material publicado por la conductora.

https://twitter.com/yanilatorre/status/1300152557273321473 Miren el video atentamente. Este pedazo de mierda sin solucion compara la violacion de un bebe con el insulto en redes sociales pic.twitter.com/GaacGhRL3X — Yanina Latorre (@yanilatorre) August 30, 2020

En el video se puede ver a Nadal dando un extenso discurso acompañada por música zen. "Esa persona que fue una violadora, un hijo de re mil p..., también fue un bebé inocente, no nació con todo esto. Así fue como se formó, ¿qué cosas le pasaron en su vida para llegar a ser eso? ¿Piensan que se acuesta con una sonrisa? ¿Que se duerme con orgullo? Es un alma vacía, es un alma ignorante de espiritualidad, ignorante de amor. Más grave, menos grave... eso te enseñaron a juzgar y meter en casilleros: si violás a un bebé es más grave que si me insultás en las redes sociales. Todos están dando maldad al mundo", sentenció Nadal.

https://twitter.com/yanilatorre/status/1300152902825242624 Siempre pense q Ivana Nadal no servia para nada! Hoy no solo lo confirmo. Si q ademas no le da la cabeza. Quien la banca? De donde salio? De q trabaja? — Yanina Latorre (@yanilatorre) August 30, 2020

En otro pasaje del video, la influencer expresó: "Si vos te despertás deseándole a otra persona que sufra, lo único que estás haciendo es expresar tus miedos". "Las cosas pasan y uno elige cómo transitarlas. Vos me decís ‘vivo abajo de un puente y tengo 10 pesos para darles de comer a mis hijos’. Vos podés lamentarte todos los días volviendo a atraer esa vida de miseria. Es imposible que salgas de ese círculo si no cambiás tu forma de percibir la vida", añadió Nadal.

Otro que cuestionó los dichos de Nadal fue el conductor radial Ulises Jaitt, quien alzó su voz junto a otros internautas.

https://twitter.com/ulisesjaitt/status/1300221588097335299 Ivana Nadal pone al mismo nivel una violación que un insulto en las redes sociales.



“ Te enseñaron que si violas un bebé es más grave que si me insultás en las redes sociales, todos están dando maldad al mundo”



¿CON QUÉ SE ESTÁ DROGANDO ? pic.twitter.com/6bUZs2w9uh — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) August 30, 2020

https://twitter.com/_julieme/status/1300188782860345344 Hay que prohibirle a Ivana Nadal el uso de redes sociales por al menos tres años a ver si así se le pasa el delirio místico. — juli (@_julieme) August 30, 2020

https://twitter.com/MiliSimijoski/status/1300209839096901637 Gracias Ivana Nadal por hacerme coincidir con Yanina Latorre!!! Eso sí que nunca te lo voy a perdonar https://t.co/IUpQU9CQlT — mili (@MiliSimijoski) August 30, 2020

https://twitter.com/ssoledad1983_/status/1300258675857256449 No sé a qué secta se metió Ivana Nadal pero estaría bueno que haga un voto de silencio. — Sole (@ssoledad1983_) August 31, 2020