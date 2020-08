Ivana Nadal blanqueó su romance con el exnovio de su "amiga" Nati Jota

"Por supuesto estoy recibiendo un montón de mensajes. Solamente les quiero decir una cosa que me parece clave en todo este asunto: siempre prediqué el amor y es por ahí por donde voy, por donde me manejo en la vida, por eso me pasan cosas lindas, por eso conozco gente linda y por eso mi corazón se hace cada vez más grande", arrancó diciendo la conductora.

Y continuó: "Yo estoy más segura de lo que soy y me siento más confiada conmigo. Lo único que están generando con toda la agresión que me están dedicando a mi es sentirse mal ustedes. Yo estoy segura de lo que hago, cómo lo hago y cómo me manejo en la vida, porque de verdad lo hago desde el amor".

View this post on Instagram A post shared by Ivana Nadal (@ivinadal) on Aug 23, 2020 at 4:41pm PDT

Cuando las noticias llegan como chismes, la información llega distorsionada. Para todos los que tienen tantas dudas de mi supuesta amistad con Nati, no somos amigas, nunca lo fuimos. Somos compañeras de trabajo que ni siquiera trabajamos juntas. Nos habremos visto contadas con las manos. La foto que usan para decir que somos amigas la sacó mi productora para mi programa, todo laboral", aclaró.

"Así que dejen de hacerse problema y más por la vida de otras personas La angustia que le generó a ustedes y ponerse en el lugar de una persona que 'no sabía nada'. Nati sabía todo, ya lo habíamos hablado, calmensé", aseguró Nadal.

"Usen sus vidas en cosas productivas, dedíquense tiempo a ustedes, trabajen su amor propio, trabajen en qué ponen la energía y cómo la ponen, quél es da lo que ustedes están dando. Todas las cosas que están escribiendo con tanto odio y saña a ver si me siento un poquito peor, es para ustedes sentirse mejor ¿No les da un poquito de pena por ustedes?", planteó. "Mejor de verdad, elijan hacer cosas por ustedes, por su propio bien", remarcó.

ivana nadal y nati jota (2).jpg

Para terminar, Nadal hizo una aclaración en cuanto "a la apropiación de la gente". "Yo no soy la dueña de Bruno, ni Bruno no es mi dueño. Nunca tuvimos un dueño. Lo importante en el amor es la libertad, es saber que somos todos seres únicos, individuales y libres. No libres de estar encerrados en un cuarto. Libres mentalmente y espiritualmente. Podemos amar y tomar elecciones siempre que nos seamos fieles a nosotros mismos, sin lastimar al resto. Siempre que seamos fieles a lo que realmente sentimos no existe tal intención de lastimar a nadie. Nunca, es imposible. Empiecen a soltar un poco a la gente, nadie es de nadie", recalcó.

Por su parte Nati Jota, expresó: "En caso de ser verdad, no me afecta que salgan. Sí es cierto que me sorprendió. Está todo bien de mi parte, solo que me sorprendió. Les deseo lo mejor. Prefiero no hablar demasiado, porque no es un tema que me incumba. La relación con Bruno terminó hace 9 meses, es una relación cerrada”.

Luego, señaló que se comunicó con su ex a raíz de la noticia. “Intercambiamos mensajes, le pregunté sobre esto. Pero prefiero no decir qué hablamos, me lo guardo para mí”, dijo.