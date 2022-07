Izquierdoz se despidió con el Consejo entre ceja y ceja

Ya instalado en la península ibérica, el central ex Lanús, que había logrado consolidarse como el capitán de la institución de la Ribera, les envió un sentido mensaje a los fanáticos a través de sus redes sociales, con algunos palitos incluidos al equipo que comanda los destinos del fútbol profesional del club.

"Se cruzan muchísimos recuerdos en mi cabeza y siento orgullo de lo que viví en estos años. Que me hubiera gustado despedirme de otra forma, seguro. Pero no pasa nada, se dio así. Me voy satisfecho porque siempre di todo lo que tenía de mi, postergando otros sueños personales", aseguró el Cali en su Instagram oficial, poco antes de brindar su punto de vista acerca del conflicto que mantuvo con los dirigentes boquenses. En aquella ocasión, los jugadores de Boca habían reclamado por los premios no percibidos apenas un día antes de la definición del duelo de la Copa Libertadores ante Corinthians, por los octavos de final.

"Molesta que se hayan dicho mentiras. Si había alguien que quería ganar esa Copa, ése era yo, sabía que iba a ser mi última oportunidad y no iba a hacer nada que atentara contra eso. Igualmente la gente que me conoce sabe cómo soy, de qué forma me manejo y eso es lo que importa", explicó el central oriundo de San Carlos de Bariloche.

Por último, uno de los máximos referentes xeneizes de la última década les agradeció a los hinchas por el apoyo recibido: "Párrafo aparte para la gente, llenaron cada estadio que me tocó jugar, alentaron en las buenas y las malas y cada hincha que me cruce me trató con respeto. Son lo más grande de este club. Fueron muchos partidos y varos títulos que van a quedar en mi corazón por siempre".

El futbolista de 33 años y que supo debutar en Atlanta había sido relegado por el cuerpo técnico entrante, pero no pudo estar disponible en los últimos encuentros del elenco boquense debido a una lesión que lo aquejó: un traumatismo de tobillo le impidió entrenarse con normalidad y debió ver los partidos ante Talleres de Córdoba y Argentinos Juniors desde la tribuna.

Posteriormente, Mauricio "Chicho" Serna, uno de los integrantes del Consejo, anunció que su transferencia al equipo que milita en la segunda división de España era inminente a pesar de que tenía contrato hasta fines de 2022. En su paso por la institución de la Ribera -arribó en 2018-, Izquierdoz conquistó dos Supercopas Argentinas, dos Copas de la Liga y una Copa Argentina. Sin embargo, su estadía quedó marcada por su participación en la derrota ante River en el Santiago Bernabéu, por la máxima competencia continental. En total, disputó 146 cotejos y convirtió 7 tantos con la casaca azul y oro.