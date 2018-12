Jackie Chan conmociona con sus confesiones de terror

Chan gastó su fortuna en juegos y prostíbulos y les hacía regalos millonarios a sus amigos. Además, maltrataba a su esposa Joan Lin, con quien se casó en 1981. “Hace unos 10 años gasté dos millones de dólares en un año para pagar las comidas de otras personas”, reveló.

Por otro lado, confesó un episodio en el que lanzó a su hijo a un sofá durante una discusión. “Chan se enfureció con su hijo Jaycee, lo levantó con una mano y lo arrojó al otro lado de la habitación. Jaycee, quien era un niño pequeño en ese momento, se estrelló contra el sofá, dejando a Lin ‘aterrorizada’”, describió al medio inglés.

Mal padre

Durante su matrimonio conoció a la ex Miss Asia Elaine Ng, con quien tiene una hija. Sin embargo, Chan prefirió no referirse a su hija Etta en su libro de memorias. Sobre la paternidad sólo alcanza a hacer un mea culpa. “No he sido buen esposo ni buen padre. Era muy egoísta y no sabía empatizar”, confesó el actor que en la década del 70 se hizo famoso con el film La serpiente a la sombra del águila.

Etta, de 19 años, grabó este año un video junto a su novia y acusó a sus progenitores de abandonarla por ser homosexual.

