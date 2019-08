"Jamás quise matarlo, solo asustarlo, les pido perdón"

En este sentido, la fiscal destacó que las pruebas demostrarán la actitud desplegada por el taxista y que la víctima “no estaba armada ni esperaba el ataque”. Por ello, pidió al tribunal, compuesto por los jueces Mara Sute, Gustavo Ravizolli y Lucas Yancarelli, que lo declaren culpable de homicidio simple.

A su turno, el abogado defensor planteó que “a las partes acusadoras les falta una parte de todo el desarrollo” y que no discutirá la autoría, pero sí las condiciones en que se desarrolló el hecho. “Voy a intentar demostrar que fue Córdoba quien agredió en primer momento” y que Sura cometió el crimen en legítima defensa.

Luego, fue el propio acusado quien tomó la palabra. Declaró que la víctima lo provocó, lo insultó, lo golpeó, lo persiguió y encerró por varias cuadras e incluso le pateó el taxi en dos oportunidades.

“Jamás quise lastimarlo ni matarlo, solo quería asustarlo. Pido perdón a la familia”, sostuvo Sura, quien se quebró ante los jueces al recordar lo sucedido el 25 de febrero de 2019, cerca de las 17:45.

Según explicó, él subía con prioridad de paso por Santa Fe y al llegar a Ameghino le tocó bocina a Córdoba. Tras ello, sostuvo que la víctima le dio dos trompadas estando él dentro del taxi, que se bajó y se trenzaron a piñas frente al colegio, pero que luego se fue.

“Se me ponía a la par, siempre con insultos y agravios. En la esquina de Maestros Neuquinos estaba el señor Córdoba parado en medio de la calle, descamisado, y hacía como que quería sacar algo de la espalda. Juro que vi algo negro, no sé qué era. Me pateó el taxi, bajé y lo ataqué, pero jamás quise matarlo”, declaró.

