Jarita: "Lo único que pedimos es que el árbitro sea justo"

“Es el partido que todos queremos jugar. Estoy muy motivado, imaginando lo que puede ser el trámite ante un gran rival al que buscaremos sorprender”, reconoció el defensor que reemplazará a Lamolla. Lo único que desea en la previa el jugador de la ciudad es un arbitraje justo. La actuación de Nahuel Viñas en los primeros 90 minutos no dejó conforme a nadie en el Capataz, que espera un normal desarrollo en el Víctor Legrotaglie. “Tratamos de no pensar en cosas externas, sólo que sean justos. Lo del penal no cobrado en el primer partido fue alevoso, pero ya está. Hablamos de que debemos aprovechar las ocasiones que se presenten”, confió.

En el análisis previo del compromiso que se viene, todos los protagonistas de Cipo coinciden en la necesidad de hacer un partido largo. “Los primeros minutos serán fundamentales y en la medida en que ganemos confianza, lastimarlos. Si acertamos una, se les va a complicar”, proyectó antes de subirse al micro que partió anoche.

Equipo confirmado

Matías Alasia; Gastón Valente, César Medina, Damián Jara, Nelson Seguel; Maxi Carrasco, Eduardo Vilce, Fabio Giménez, Ezequiel Ávila; Germán Weiner y Daniel Opazo, los once de Cipo.