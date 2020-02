Javier Braier, el argentino que le compite a Joker

En la terna el realizador argentino compiten con películas como Joker y Once Upon a Time in Hollywood, de Tarantino. “Es un honor ser parte de este grupo selecto de películas. El rubro de casting es algo que hice profesionalmente durante casi una década trabajando con directores nuestros como Damián Szifron, Pablo Trapero y Caetano. También de afuera con Iñárritu y Spielberg. Poder lograr algo así desde nuestro lugar en Argentina y ser mediadores de grandes talentos que tiene el país me pone feliz”, aseguró Braier a Perfil.