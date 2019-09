Javier Calamaro se pasó con el vino y puso en aprietos a Mirtha

“Mirá que ya me tomé uno vinitos y puedo decir la verdad”, advirtió el hermano menor de El Salmón. “Coti es mi amigo. Qué plomo, ¿no? porque defendés la posición de un amigo, pero en detrimento de la posición de otro con el que hay buena onda. Diego no me odies,.. yo tengo entendido que la canción era de Coti, pero no estaba ahí cuando la compuso”, postuló.

“Bueno, te saco del tema”, dijo Mirtha antes de preguntarle: “¿Cuál fue el primer tango que cantaste?”. Lejos de atender la consulta, Calamaro miró fijo una de las copas de la Chiqui y la sorprendió: “¿Qué es eso que estás tomando?”. “En donde, ahora, ¿yo? Agua”, replicó Mirtha. “Y al lado del agua?”, insistió el músico.

“Vino blanco”, contestó ella y enseguida la interrumpió con un “salud”. “¿Puedo proponer un brindis?”, agregó, mientras la conductora le aclaraba que ella no toma bebidas alcohólicas y que solo se moja los labios por cortesía. Al ver que el resto de los invitados no le seguía el tren, Javier pidió: “Bebanmé, si no me fuman bebanmé por lo menos. Al que no me brinda le choreo el salero”, señaló, quitándole el control de la situación a Mirtha, que solo atinó a decir: “¡Qué difícil esta mesa!”.

