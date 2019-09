El "show del amor" de Facundo Arana en Podemos Hablar

Embed

“Mi viejo murió hace unos años y es precioso cuando pudiste resignificar el vínculo. Mi viejo era juez y era una pared. Mi vieja era la que me daba “amor de guerrilla”, eso de cubrirme ante una cosa que para mi era impresionante. Y mi viejo no sabía decir ‘te quiero’. Dos días antes de morir, él estaba internado, y eso resume la resignificación con los vínculos gracias a su compañera de vida, mi vieja, me iba del sanatorio y le dijo ‘Chau Pá. Te amo', y me dice ‘yo también’. Y yo sorprendido me vuelvo y le digo: ‘¿Qué dijiste?’, y me miró desde la cama y me dijo ‘te amo’. Le dije ‘yo también’ y me fui”, declaró el rubio, para enternecer al resto de los invitados.

Minutos después, el intérprete contó detalles de su historia de amor con María Susini. Según explicó, dos de sus amigos querían presentársela, y terminó conociéndola en un asado, al que ella llegó tarde porque había tenido un accidente mientras patinaba.

“Cae a las tres y media de la tarde con un pañuelo en la mano, con mucha sangre porque estaba patinando y se cayó… Cuando le saco el pañuelo veo que se había clavado tres palitos, estaban muy adentro y había mucha sangre. Le empiezo a sacar los palitos, veo que cuando saco no grita, la miro y veo que le cae una lágrima con una sonrisa y me enamoré, me volví loco. Pensé que me había enfermado, real, que me había partido un rayo", arrancó Arana y siguió diciendo: “En esa época me estaban buscando los paparazzi para ver con quién salía, entonces la llevo a dar una vuelta y la llevo a la casa. No le había dado un beso, ni tocado la mano y le digo ‘mirá, no te puedo llevar a ningún lado pero no quiero ni tomar un café con vos si no es para vivir el resto de mi vida con vos. Me quiero morir al lado tuyo y quiero que tengamos hijos’. Ella me miró, se cagó de risa y me dijo ‘yo te voy a dar una familia’ y acá estamos".

Por último, Facundo contó una conmovedora historia sobre su mejor amigo, quien lo llevó a estudiar teatro y lo acompañó en la etapa más dura de su vida: cuando tuvo el mal de Hodgkin, un cáncer que afecta los ganglios linfáticos, a sus 17 años. Afortunadamente, a su lado siempre se encontraba Cali, su gran amigo de la infancia, que dos años antes lo había llevado a su primer clase de teatro con Alicia Muzzio.

"Cali fue un alma absolutamente evolucionada en este mundo loco. Él era absolutamente romántico. Escribía como los dioses, pero escribía como Borges, real. Era una cosa impresionante. Y yo quería dibujar. Entonces, cuando no estábamos en el colegio nos sentábamos uno al lado del otro con mate y puchos: él escribía y yo dibujaba. Y un día viene y me dice: 'Tenemos que estudiar teatro'. Yo dije que no, pero me insistió y me llevó", recordó.

Por los tratamientos de quimioterapia, Arana se quedó calvo, y su fiel amigo se rapó la cabeza para acompañarlo: "Nos poníamos cosas frías en la cabeza, jugábamos a eso para que pudiera aguantar la quimio. Por supuesto el pelo se iba a ir. Es algo muy importante porque vos estás tratando de agarrar la vida y no querés que se vaya nada. Cada cosa que se va es una menos que te queda".

"Estaba en medio de este tema y tocan el timbre en casa. Abro y era Cali pelado. Le digo '¿qué hacés?' Y él me responde: 'Te acompaño'. En el colegio se le reían en la cara y él nunca le dijo a nadie lo que había pasado y por qué se afeitaba la cabeza. Lo hizo sistemáticamente hasta que me volvió a crecer el pelo", recordó.

En ese sentido, Arana reveló que un día, mientras hablaba del cáncer con su amigo, él le preguntó "y si te morís, ¿ya escribiste tu testamento? hay que escribir uno". Dicho y hecho, en ese mismo instante los dos dejaron su testamento.

La amistad, la familia, su voluntad y los tratamientos médicos ayudaron al actor a superar la enfermedad después de diez meses de tratamiento y más de cinco años de controles médicos. Pero el destino le tenía preparado un nuevo obstáculo en su vida: no mucho tiempo después su gran amigo murió de un aneurisma de la arteria aorta.

"Me llama la mamá y me dice: 'Che, ¿es posible que Cali haya escrito un testamento?' 'Sí -le digo-, lo escribimos juntos'. Él le había dejado a cada uno de sus familiares una frase, y había dejado escritos borgianos. Además, él nunca lo supo y ahora lo sabe y lo acompaña toda su vida: dejó una hija que ahora es la novia del hermano de Rodrigo de la Serna", contó, ante la mirada conmovida del actor que, casualmente, también se encontraba en el programa en condición de invitado, con quien se dio un abrazo.

Silvina Oneto on Twitter @Facundo_Arana te estoy viendo en PH - podemos hablar- y me emociona hasta las lagrimas lo que estas contando, te vi con Ale Ortega en "AutoDefinidos" y hoy confirmo lo Gran Tipo que sos, te conocia poco nada, sos una Gran Persona, miles de besos Silvina — Silvina Oneto (@sialone) September 15, 2019

♦Harley♦ Cinthia on Twitter #PodemosHablar ... podemos hablar? FACUNDO ARANA o vas a hablar vos solo chabón? Que embole! — ♦Harley♦ Cinthia (@AmaroCyn) September 15, 2019

Marian on Twitter Facundo Arana en modo leyenda en Podemos Hablar. Tiene 160 mil anécdotas para contar. Es romántico, toca el saxo, fachero, te regala una piedra del Everest, supera un cáncer, se le muere el amigo y te propone casamiento arriba de una montaña. Necesito 15 vidas para igualar eso. — Marian (@mgverdecchia) September 15, 2019

Cruz on Twitter Facundo Arana en podemos hablar me acaba d partir el corazón llanto de sábado x la noite — Cruz (@Cruzbernardix) September 15, 2019

