El presidente de la Nación, Javier Milei , realizó una entrevista televisiva en la previa de lo que será la movilización más numerosa en las tres semanas que lleva su mandato. El mandatario hizo especial énfasis en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de "desregulación de la economía" y la posibilidad de que no sea aprobada por la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación.

"Hemos sido consistentes con lo que decimos; señalamos que no hay tiempo, que esto requiere shock y que la situación es verdaderamente complicada", comenzó el presidente en la entrevista. "Estamos en una situación muy delicada que requiere medidas que a la vista de un observados convencional parecen audaces, pero los riesgos de no tomar 'el toro por las astas', rápidamente, serían tremendos", continuó.

Luego de esa introducción, el mandatario anunció que debido a eso lanzó "un programa de estabilización ortodoxo" que supone un ajuste de 5 puntos del PBI, según indicó. "Lo otro que tiene ese programa es un proceso de saneamiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y un sinceramiento cambiario", agregó.

milei cadena nacional Javier Milei en cadena nacional presentando el megadecreto.

Respecto de ese DNU, indicó que "es un paquete que básicamente tiene tres elementos fundamentales en términos abstractos. Una parte es dar más libertad a los individuos, otra parte tiene que ver con desregular e ir a estructuras más competitivas y otra parte con eliminar los 'tongos' de la política". "Es un shock liberador y anticasta", afirmó y agregó que "a diferencia de lo que dicen algunos, no es amigable con las empresas, es amigable con la competencia, con los mercados y los argentinos de bien".

Milei aseguró que el decreto era necesario porque "la inversión no reacciona de manera instantánea y por eso mandamos el paquete de medidas en la segunda semana". A través de esta medida, según indicó el presidente, "esto va a hacer que la inversión reaccione muchísimo más rápido, y cuánto más rápido lo haga, menos vamos a sufrir en términos de actividad".

En ese sentido, el mandatario se refirió también a los diputados y senadores nacionales y aseguró que, si no aprueban el DNU, convocará a una plebiscito (consulta popular vinculante). "Evidentemente no tienen consciencia de la gravedad de la situación, o la subestiman", dijo Milei sobre los legisladores que no están de acuerdo con su decreto.

Además, aseguró que el Congreso "le pone tanta lentitud que lo estropea todo", y afirmó que "esa lentitud que le ponen los legisladores es porque buscan coimas". "Cuando los escuchas quejarse, rastrea un poco y vas a encontrar la caja que están defendiendo", sentenció el presidente y se extendió: "Con este mecanismo no pueden morder".

#AHORA | @JMilei respondió contra los que no apoyan el mega DNU y dijo que pedirá una consulta popular si el Congreso no lo aprueba

"Parte de la lentitud que le pone los legisladores es porque buscan coimas"



— Dataclave (@Dataclave) December 27, 2023

"Obviamente llamaría a un plebiscito, que me expliquen porque el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente. El megadecreto tiene más del 75% de aprobación", aseguró.

Respecto a las críticas por medidas que no revisten mayor urgencia como la posibilidad de que los clubes de fútbol sean Sociedades Anónimas, el presidente indicó que "lo urgente son las inversiones", y que en ese caso particular, "ya hay grupos empresarios interesados".

Por otra parte, el jefe de Estado indicó que emitirán billetes de mayor denominación. "Imaginate que tenés que hacer un pago en efectivo, andás con un bulto de papeles que te pone una etiqueta en la frente que dice 'robá acá'", ejemplificó. Los nuevos billetes serían de 20 y 50 mil pesos.

Javier Milei analiza crear un nuevo impuesto: ¿De qué se trata la tasa Kicillof?

El presidente aseguró también que "no hay plata" para pagar los 16 mil millones de dólares por el fallo de un tribunal estadounidense sobre la expropiación de YPF. En ese sentido, criticó al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires por la determinación de estatizar la petrolera en su paso como ministro de Economía y aseguró que analiza crear la "Tasa Kicillof".

"Vamos a crear la 'Tasa Kicillof'"

Javier Milei adelantó un nuevo impuesto a pagar en dólares "para que los argentinos recuerden el error monstruoso de Kicillof" en el caso YPF.



— Corta (@somoscorta) December 27, 2023

Milei indicó que hay voluntad de pago, pero insistió con su slogan y aclaró que "no hay plata". Por eso, comentó que una de las ideas que están barajando es "crear la tasa Kicillof" y aseguró que es "para que todos los argentinos recordemos esa barbaridad que nos dejó".

"Vas a tener un nuevo impuesto que se llama tasa Kicillof", explicó Milei y continuó con la crítica al gobernador bonaerense: "por más que sea doctor de la UBA parece un amateur, no tiene muy en claro como funcionan las finanzas y menos los mercados".