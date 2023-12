Javier Milei, día 4: Mauricio Macri celebró las medidas económicas

Live Blog Post

Adorni en conferencia de prensa: "les recuerdo a todos que prácticamente la mitad del país es pobre"

El vocero presidencial, desde Casa Rosada cuestionó a la oposición por las críticas a las medidas económicas y señaló que guardaron silencio ante el crecimiento de la pobreza.

"Estamos haciendo lo que creemos necesario e inevitable en una economía que esta rota, con una herencia brutal", comenzó diciendo el portavoz.

En una nueva conferencia de prensa diaria, defendió las medidas y dijo que le "sorprende que quienes guardaron silencio ante el incremento de la pobreza hoy cuestionen las medidas económicas que se tomaron”, y aseguró que desde el Ejecutivo “siempre vamos a decir la verdad".

Los temas consultados fueron sobre la Ley de Alquileres, a lo que respondió que "promovemos siempre la libertad de las partes en contratos privados. Entendemos claramente que la ley de alquileres le ha hecho mucho daño al mercado inmobiliario, todo lo que entendamos que le hace daño a la gente va a ser subsanado". Otro de los temas tuvo que ver con las jubilaciones, a lo que Adorni señaló que hasta que no haya precisiones no se va a hablar.

Con respecto a los subsidios al transporte y servicios, el vocero presidencial ejemplificó diciendo que "hoy hay gente que paga mucho mas de lo que se paga en el AMBA. Es absolutamente injusto. Si yo salgo de casa rosada y me subo a un colectivo, aquel niño que hoy no tiene para alimentarse como corresponde me esta pagando mi parte del boleto de colectivo que yo sí puedo pagar".

Por último, el tema del impuesto a las ganancias también fue consultado: "el Presidente votó la modificación del Impuesto a las Ganancias, pero aclaró que debía ser acompañada por una reducción del gasto", explicó Adorni.