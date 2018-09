Jeldres: "Las buenas ya van a llegar"

“Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva, porque quedarnos con eso no nos sirve. Yo creo que con lo futbolístico sí, que hubo cosas muy positivas del equipo, pero quedarnos con el tema del arbitraje no nos hace bien porque nos hace enroscarnos mucho más de lo que ya estamos”, sostuvo Sebastián Jeldres, el ex Maronese, quien debutó como titular ante el Aurinegro.

Sin duda no era el inicio que el Rojo esperaba (sumó 2 de 12 puntos). “Realmente no es lo que esperábamos, pero yo creo que más allá de no haber sumado, el fútbol a veces tiene eso, si bien los resultados son los que mandan, yo creo que con Madryn se hizo un gran partido, contra Alvarado allá también, con Ferro en el primer tiempo. Creo que el camino está marcado y que vamos por ese camino. Falta sumar de a tres y ahí terminar de demostrar que el equipo está para dar pelea, para mucho más”, confió el delantero.

A Cerri deberá ir a sumar. “La intención siempre es sumar de a tres, pero también hay que ser inteligente. Sumar también nos sirve y en estos torneos que son largos hay que sumar. Si bien no pudimos ganar, el equipo ha funcionado bien y creo que tenemos que quedarnos con eso, que las buenas ya van a llegar”, dijo el neuquino.

"Estoy feliz en el club, me han recibido de la mejor manera, compañeros y cuerpo técnico, y espero devolverles dentro de la cancha del mismo modo”.Sebastián Jeldres. Delantero de Independiente