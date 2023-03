Jorge Rial fue el encargado de hacer referencia al tema y dijo que "la denuncia existió" aunque "está sobreseído por la aplicación de la prescripción, que no es lo mismo que no haya ocurrido el hecho. El hecho efectivamente ocurrió, pero se aplicó la prescripción, pero está. Es del 9 de marzo del 2021 el sobreseimiento".

El periodista también detalló que está previsto que el conductor de Telefe hable al respecto: "Hoy sale un comunicado de Jey Mammón. A esperar".

Luego, en Socios del Espectáculo no dejaron pasar los dichos de Rial y agregaron información: "Jey Mammon fue mencionado por un joven de 27 años que salió al aire en el programa de Karina Mazzocco inicialmente, se llama Lucas Benvenuto y que mencionó y apuntó contra el conductor por haber tenido una relación de tres años cuando Jey tenía 32 años y él 14", dijo Rodrigo Lussich.

"Una denuncia que llegó a la Justicia y que luego prescribió. O sea, llegó el tiempo donde no se pudo investigar o avanzar y la causa se terminó. Ante la mención de este joven y aparentemente la vuelta de la Justicia por esta causa, el nombre de Jay aparece", agregó.

"Estamos tratando de hablar con él (Jey), con sus abogados y ver cuál es la situación, porque es una denuncia, acusación, muy muy grave", añadió Adrián Pallares.

Por otro lado, en Intrusos, Marcela Tauro reveló que Telefe tomó la decisión de pedirle la renuncia a Jey Mammon y que ya se estaría buscando un reemplazo para La Peña de Morfi.

Lucas no es el único

Benvenuto subió varios posteos en sus redes sociales en los que se deslizó una acusación de abusos sexuales contra el conductor de Morfi.

Entre ellos, compartió el mensaje de Matías Méndez, un joven que había denunciado a Mammon: "Yo denuncié a Jey Mammon en el 2014 y nadie me creyó”, escribió Matías.

denuncia mammon.webp

En tanto, el abogado del joven, Javier Moral, dialogó con Socios del Espectáculo y detalló que el humorista había sido denunciado por su cliente en 2020.

Luego, tras la exposición del tema, Benvenuto se explayó sobre la causa a través de una publicación que hizo en una historia de Instagram. “No me gusta hablar de estos temas. Yo hoy soy una persona muy feliz. Pero a veces me veo en la ‘obligación’ de hacerlo. No fue mi culpa nada de lo que pasó. Y es algo que no me define hoy porque soy una persona más fuerte. Casos como los de Matías y los míos hay miles”, postuló.

denuncia a Jey mammon.webp

Y agregó: “Ojalá todos se animen a hablar y por sobre todas las cosas que aborden estos temas con amor, porque como estamos, queda muy lejos que nos animemos a denunciar”.