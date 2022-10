Jey Mammon enojado con Telefe: los motivos

Jey Mammon se convirtió en una revelación en la conducción cuando en 2021 se ocupó de estar al frente del exitoso Los Mammones por América. Sin embargo, las negociaciones con Telefe lo tentaron para que de la noche a la mañana desembarcara en el canal de las pelotas. Claro que su debut se daría con un programa propio y no con uno ya creado como La Peña de Morfi, pero así ocurrió.

El tiempo pasó y tras la muerte de Gerardo Rozín, Jey pasó a estar al frente de La Peña junto a Jésica Cirio . No hay dudas de que el programa es uno de los más vistos del fin de semana y por cierto aplastó a Juana Viale con Almorzando (El Trece) este último domingo. Pese a que Jey tiene un excelente presente laboral, el animador no estaría del todo bien con el canal que le prometió un show únicamente para él y aún está a la espera.

Marina Calabró fue la persona que reveló todos los detalles al respecto de esta situación a través del ciclo Lanata Sin Filtro por Radio Mitre . "Él venía siendo un éxito en América TV, aún cuando fuera una medición mucho más baja de la que puede hacer en Telefe, era un éxito y era un programa de él. La Peña de Morfi no es un programa de él y él está sin tener su programa", deslizó.

La periodista y hermana de Iliana, no solo aseguró que hay molestia de parte del conductor, sino que está completamente “fastidioso” ya que ha tenido varios cruces al aire con su producción. Uno porque pidió silencio tras los molestos ruidos detrás de cámara y otro cuando pidió una pelota en medio de una entrevista con Antonio José quien se mostró futbolista y la pelota nunca estuvo.

cirio-mammon.jpg Jey Mammon es el nuevo compañero de Jésica Cirio en la conducción de La Peña del Morfi.

"Me parece que hay un registro de que no es el espacio de lucimiento para él, de hecho se la ve más cómoda a Jesica Cirio que a él y me parece que él es el primero que lo sabe”, sostuvo la panelista del programa de Lanata.

¿Tendrá Jey programa propio en 2023?