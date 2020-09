Jey Mammon se cansó y cruzó a De Brito, Moria, Nacha y Laurita

"¿Te enojás cuando no entrás, cuando no te toca?", inquirió De Brito. "No, si yo estuve todo un 'Bailando' viniendo todos los días y pasaba eso", contestó Mammon con tono serio. "Sí, yo me acuerdo". exclamó Laurita entre risas. "Si, se caga de risa en la cara. Así y todo el representante de Esmeralda Mitre me dijo 'suerte' ayer, Ya sabía que no salíamos. Nos están jodiendo, pero no me molesta para nada. El otro día Moria hablo de que esto es una burbuja. Me encanta estar en la burbuja. Cuando uno más afuera está de lo que está pasando, mejor", manifestó el actor.

"Perdón, yo hablé de la burbuja, pero se te nota extraño a vos. Como que se te fue la alegría que tenías en el primer certamen", intervino La One. "Seguramente", explicó el participante.

"Noto como una carga. Es la época que estamos viviendo mi amor. Te noto .. no diría preocupado..", expresó Moria. "¿Hinchado los huevos?", la interrumpió Mammon sin filtro. "Yo soy muy ansioso. Cada día que cantamos yo estoy 'hoy cantamos', hoy cantamos'. Pero yo estoy muy bien", añadió.

"Hoy extrañé a Jey. Vos tenés esa alegría, esa energía, esa polenta. Cumpliste porque sos profesional, pero les faltó", señaló Nacha a la hora de la devolución. "Le faltó la alegría", completó Jey Mammon. "Vos podés dar mucho más. Cada uno tiene sus días", continuó Guevara. "Sí, ustedes también. Gracias Nacha. Muchas gracias", la cortó el humorista bastante molesto.

"¿Te quedaste mal, Jey? Digo por la forma de contestar, me pareció que la estabas delirando a Nacha", intervino Ángel de Brito."No, ¿por qué?", se hizo el desentendido Jey Mammon.

A su turno, Moria expresó: "Te noté un tono gasallesco cuando le contestabas a Nacha", dijo Moria Casán.

"Acá todos interpretan lo que le pasa al otro, ya desde que bajás la escalera. Vos me dijiste que estaba mal, no sé qué ves. Con todo respeto te lo digo", arremetió Mammon. "Te digo que tenés una vibra extraña. Se ve la actitud, mi amor. La performance no me gustó. Desde el comienzo tuviste algo como rotura de bolas contra el jurado. Se te nota", sentenció La One.

"¿Cómo se analiza la vibra desde ahí, viéndome bajar la escalera? Qué macana. Siempre hay una interpretación sobre el sentimiento del otro", cerró Jey, ofuscado.

En medio del ida y vuelta con Moria, De Brito leyó un tuit de Marcelo Tinelli. "Me encanta Jey Mammon', dice Marcelo para ponerle un poco de...", expresó el conductor. Visiblemente irritado, el participante lo interrumpió. "Lo dice porque lo siente, basta de meter púa, viejo! Terminenlá". "Bueno Jey, no te viene nada bien hoy", le contestó De Brito molesto.