Ante el silencio de ambos, los rumores de una tercera en discordia no tardaron en circular pero hoy la actriz y cantante decidió romper el silencio y confirmó su separación del tenista.

Jimena dijo esta mañana en el programa Morfi, que se emite por Telefé, que el verdadero motivo de la ruptura fue la distancia. Él por su carrera vive viajando mientras que ella está a pleno impulsando su carrera como cantante.

Afirmó que encontrarse era cada vez más difícil. "No lo pudimos sostener. La realidad sacó la ilusión que teníamos. Ahora, por ejemplo, recién nos íbamos a poder volver a ver en abril. Yo no podía viajar a verlo. Tomamos la decisión juntos porque no podíamos vivir angustiados. Es difícil sostener el día a día con carreras de tanta intensidad", explicó.

La autora del éxito "La tonta" también se refirió a los rumores sobre una supuesta tercera en discordia que, según contó Yanina Latorre en "Los ángeles de la mañana", ella habría descubierto. "Ese no fue el motivo de nuestra separación. No me gustó lo que están diciendo porque lo hacen quedar a él como un sorete. Pero si llega a ser verdad me decepcionaría un montón por todo lo que él fue estando conmigo”, aclaró. "Después de estar con el padre de mi hijo, y de lo que viví no hubiera aguantado ser una cornuda", enfatizó.