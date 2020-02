Jimena Barón, la prostitución y las redes sociales

La campaña indignó a muchos usuarios de redes sociales ya que es la forma en la que muchos proxenetas explotan a mujeres víctimas de la trata de personas.

"Jimena Barón esta promocionando sus temas mediocres con este formato cuándo todos sabemos que esto lo saben usar los proxenetas como propaganda para prostituir a las pibas víctimas de trata. No es feminista y claramente no tiene empatía, es una cínica de mierda" y "Es hora de que todas cancelen a Jimena Barón pintando la prostitución como algo lindo, normalizándola y poniendo carteles como si fuese divertido. La prostitución no es algo lindo", fueron algunos mensajes que circularon en Twitter.

