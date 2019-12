Jimena, recargada

Todo comenzó cuando un seguidor le mandó una fuerte opinión de su actualidad con mucha mala onda: "Por dios Jimena Barón parece una adolescente de 15 años que recién descubrió la pija y está con todas las hormonas alborotadas, yo pensé que primero tiraba esos tuits rancios para que las sofis de acá le den atención, pero lo que me preocupa es que con casi 40 años sea así en serio".

¿Derrape o defensa?

La actriz, acostumbrada a recurrir a su lengua filosa -en estos casos- no la dejó pasar y contestó sin filtro: "Tengo 32 años, descubrí la pija hace 15 fácil y sí, me alborota las hormonas como nada en el mundo. Lamento que no te haga el mismo efecto, es hermoso. Con ese nombre y esa cara de perro no se ni que sexo tenés pero te aseguro que si estuvieras conmigo quedarías alborotado/a también".

Semanas atrás, la cantante también fue blanco de las críticas por su supuesta nueva pareja. Se trata de Romeo El Santo, un joven mucho menor que ella, que hizo el último tema de Jimena. "Él es un pibe de Florencio Varela, de familia muy humilde que canta reggaetón. Es súper laburador y tiene mucho talento", contó Ángel de Brito. Y Graciela Alfano acotó, picante: "Puede ser su mamá".

--> Hizo topless en Córdoba

De gira por todo el país, Jimena se presentó este fin de semana en Córdoba. Previo a su actuación, la cantante calentó las redes posando en la cama del hotel. Con seis millones de seguidores en Instagram, Jimena compartió dos imágenes: una de ellas mirando a la cámara, acostada boca abajo en la cama, y otra de espaldas, mostrando su tatuaje de la lengua de los Rolling Stones. “Llegué bien a Córdoba”, escribió Barón.