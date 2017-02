Joaquín Levinton: "Tengo el mejor trabajo del mundo"

Por Yamila Rodríguez

Tras siete años separados, los integrantes de Turf se reunieron nuevamente a principios del 2016, en lo que ellos calificaron como un “nuevo comienzo”. Con sus energías renovadas y con planes de lanzar un material discográfico, hoy se presentarán en la primera jornada de la Fiesta de la Confluencia para cantar junto a los valletanos sus conocidos hits.

Joaquín Levinton, el entusiasta líder y compositor de la banda, que viene de recuperarse de una fractura expuesta en el brazo izquierdo que sufrió en un accidente en moto en agosto del año pasado, contó cómo vive el retorno de su banda y lo mucho que disfruta de su profesión. “Si te aburrís teniendo un grupo de rock, mejor que te dediques a otra cosa. Hay que imaginarse lo que se aburre un abogado”, expresó.

¿Cómo describirías el momento de la banda?

Estamos en uno de los mejores momentos, uno de los más felices. Porque estamos preparando el disco nuevo y tocando todos los fines de semana... Todo a lo que un grupo puede llegar, lo estamos haciendo. Sin embargo, lo más importante siempre va a ser tocar, porque estamos regresando a lugares que pisamos hace diez años y nos sirve para redescubrir al grupo.

¿Estás trabajando en algún otro proyecto en paralelo?

La verdad que no. Muy esporádicamente toco temas con Sponsors -grupo que tuvo del 2008 al 2015-. Turf no me deja tiempo para hacer otra cosa. Estoy muy comprometido con el grupo, al igual que mis compañeros.

A lo largo de toda tu carrera musical te has dado el lujo de poder reinventarte, ¿se da de manera natural?

Para mí, ir variando los estilos de música y la forma de composición es parte de nosotros. Nunca repetimos la fórmula de un tema. De esa manera, uno se va entreteniendo porque no es que hacemos una música repetitiva o cuadrada. Siempre hacemos lo que queremos. No hay lugar para el aburrimiento. También si te aburrís teniendo un grupo de rock, mejor que te dediques a otra cosa. Imaginate lo que se aburre un abogado (risas).

Sos considerado un “hacedor de hits”. ¿Cuál es la fórmula para crear éxitos?

Yo juego con la música. Después van saliendo cosas. Para mí la música es un juego y en cuanto a la inspiración, va de la mano con momentos que son más trascendentes que otros y que valen la pena imprimir en una canción, como si fuese sacar una linda foto. Puede pasar en cualquier lado, caminando por la calle, hablando con un amigo, peleándote o poniéndote de novio, o cuando tu perro hace alguna gracia. Además, cuando dicen que yo hago hits tiene que ver con que a mí me gusta la música popular.

Muchas de tus canciones fueron apropiadas por las hinchadas de los equipos de fútbol. ¿Qué significa para vos que sos fanático de River?

Es un sueño cumplido. De chico iba a la cancha y me emocionaba que la gente se identifique a través de una melodía y que eso pueda alentar a un equipo. Es más, en el último superclásico canté a capela en el Monumental ante miles de personas y fui el hombre más feliz del mundo.

Sos una persona muy entusiasta que disfruta de todo.

Esta profesión te deja vivir momentos de mucha felicidad, pero sólo cuando realmente sos consciente de que es un viaje de aventuras con amigos, que la música es un juego y que no te lo tomás como algo comercial diciendo ‘tengo que vender discos, tengo que ser un profesional’, porque en ese momento te transformás en un empresario del rock y es tristísimo. Eso también te vuelve frío.

En una entrevista declaraste que te metiste en la música porque no querías trabajar. ¿Seguís creyendo lo mismo?

La verdad es que sí es un trabajo... tengo el mejor trabajo del mundo (risas). En el único momento que lo veo como un trabajo es cuando me pagan por ello, porque si hiciese lo mismo pero no me pagasen, dejaría de llamarse trabajo.

¿Y cómo estás con respecto a la dependencia narcótica? ¿Te has recuperado?

Ya no tengo ningún problema con los narcóticos. Estoy súper tranquilo, pero es algo muy común dentro del mundo del rock.

Siendo un tema tan delicado, ¿por qué creés que algunos se burlan de los músicos cuando sufren una adicción? Por ejemplo, con Chano.

Si se ríen de ese chico es porque da para reírse. Porque si no, se preocuparía la gente. Pero también, ¿porqué se van a preocupar por ese flaco habiendo tanta gente sin poder comer? La verdad es que a mí no me interesa en lo más mínimo.

Cuarteto con Los Caligaris y telonero de Iggy Pop

Sus sueños. Levinton contó que tiene pendiente grabar “un buen cuarteto y una buena cumbia” con Los Caligaris. En tanto, comentó que le gustaría ser telonero de Iggy Pop, ya que asistió al concierto que dio el año pasado y lo definió como el mejor de la temporada.