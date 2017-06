Johnny Depp salió a pedirle disculpas a Trump

Estados unidos-.“Lamento el chiste de mal gusto que intenté hacer sobre el presidente Trump. No salió como quería, no tuve mala intención. Sólo estaba tratando de divertir y no quería dañar a nadie”, señaló Johnny Depp en un comunicado en el que le pide disculpas al presidente estadounidense, Donald Trump. El actor jugó con la posibilidad de asesinar al mandatario durante el festival de música de Glastonbury el jueves pasado. “Es solo una pregunta, no estoy insinuando nada. ¿Cuándo fue la última vez que un actor asesinó a un presidente?”, preguntó a la audiencia y añadió: “Quiero aclarar que no soy un actor, me gano la vida mintiendo. Sin embargo, ha pasado un tiempo y tal vez ha llegado el momento”.