De pronto deja de interesarme participar en las medianoches de jueves @animalesoficial

Me voy. Sin desangrarme. Un pepino.

No ampliaremos. — Jorge Asis (@AsisOberdan) 16 de marzo de 2019

La novedad conmovió a propios y extraños. El último jueves, la participación del analista fue por demás jugosa y vaticinó, entre otras cosas, que hay una fractura severa dentro de Cambiemos, por las internas entre la UCR y el PRO en el interior del país. Una de las cuestiones que pudo haber generado ese conflicto fue el resultado de las elecciones neuquinas, en las que Pechi Quiroga terminó tercero en su carrera hacia la Gobernación.

Pero todo se terminó un par de días después. Aparentemente, el desencadenante del distanciamiento de Asís fue la inclusión de Alfredo Casero, que desde el viernes pasado comenzó a formar parte del programa. El cómico e histórico opositor al kirchnerismo irá al estudio los viernes para mantener un ida y vuelta similar al de Asís con Fantino.

"-Asís- Se enojó y decidió irse, renunció y decidimos aceptarlo. La verdad es que estamos todos muy sorprendidos por la situación. Alejandro lo quiere mucho a Jorge y siempre le dio un lugar destacado dentro del programa y por eso le llamó tanto la atención esta decisión, pero no vamos a presionar a nadie que no quiera quedarse", le confió un productor de Animales Sueltos a Infobae.

Según reveló el sitio porteño, este fue el mensaje con el que el Turco comunicó su decisión vía WhatsApp: "La comparación con Casero es inevitable. Me bajan el precio. Me devalúan. Pero compensan. Espero que lo hayan hecho a propósito. No por distraídos ni nabos. De pronto me siento incómodo. Y yo no estoy incómodo en ninguna parte".

¿Habrá segunda vuelta del Turco o la decisión es irreversible?

