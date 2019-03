Las angelitas se cruzaron al aire y se pudrió todo

Filosa: Latorre trató una vez más de “bobita” a la hija de la panelista, que no toleró el insulto.

Sin anestesia

Indignada con la situación, Latorre acotó: “Te molesta escuchar la verdad... Vos me traicionaste al aire. Vos vas a los lugares bajos”. Con la intención de defenderse, Von Brocke le retrucó haciendo referencia al insulto que hizo tiempo atrás sobre su hija: “Vos te metiste con los hijos y a los tuyos no los puede tocar nadie”.

Fue entonces que Yanina repitió una frase que hizo que la ex de Fabián Doman se parara, se quitara el micrófono y se marchara disgustada. “No vengas con cosas viejas que prescribieron. No voy a pedir disculpas porque no la insulté, ella era mayor de edad”, expresó la mujer de Diego. Y luego, la mediática repitió la desafortunada frase: “La bobita de tu hija... lo sigo diciendo”. “No, perdoname, pero con los hijos no”, le respondió Von Brocke mientras se retiraba del estudio del programa de De Brito.