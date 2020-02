Entre otras cosas, recordó el episodio en el que se cayó en la radio: "Qué estupidez haberme caído en la radio. Qué increíble que una boludez así produzca lo que me pasó. Me caí de espaldas, me dolió mucho, se me cortó la respiración. En ese momento, pensamos que no era nada, pero después nos dimos cuenta de que se había roto una vértebra, la L1, y después esa vértebra se aplastó y todo se fue complicando". En este sentido, reconoció que la recuperación es muy lenta y que le fue muy doloroso volver a caminar.

Inicio de año alentador

Ya de regreso en el país, el periodista se recuperó de la intervención por sus problemas en una vértebra que tenía fracturada, y ahora se vio que gracias a los avances de su estado de salud, Jorge Lanata se integró otra vez a la radio, aunque no lo hizo en principio en el estudio de la emisora (Mitre).

