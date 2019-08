"Con esta planta hago aceite medicinal para mi hijo. No quiero ser ilegal, me molesta mucho hacer todo a escondidas. Tengo muchas preguntas, no soy médica, necesito y espero con ansiedad estudios científicos q me ayuden a encontrar la dosis y la cepa indicada. Mientras tanto, no puedo esperar", escribió Valentina en Instagram.

Fue en ese momento que el chimentero hizo la gran revelación. "Yo estoy muy cerca de la gente de 'Mamá cultiva' (una ONG especializada) porque yo también estoy tomando por un problema en la espalda… Mis compañeros lo saben hace un tiempo, yo estoy a favor de la legalización. Por eso quiero tratarlo acá: ¿cómo está el tema hoy legalmente?", manifestó el conductor.

"Los que cultivamos estamos perseguidos y me entero que a cada rato meten preso a alguien por tener cuatro plantas en el balcón. El estado de vulnerabilidad en el que estamos los que hoy hacemos medicina para nuestros seres queridos es muy grande… Es muy difícil encontrar la cepa, me informé y leí un montón. Hoy mi hijo está hermoso, duerme mejor y está más calmado. Yo no quería darle psicofármacos, me ayudó la conexión con otras mamás", confió la intérprete.

"¿Qué pasa si hoy va la policía a tu casa?", le preguntó Rial a Bassi, a lo que ella respondió contundentemente: "Me lleva presa... así que no demos ideas".