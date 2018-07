"Me tomo entre tres y cuatro meses. En 18 años no paré nunca, es el único programa que no paró el conductor nunca, salvo por vacaciones chicas. Y también para resolver todo, el tema Morena, que por suerte está mucho mejor, y estamos mucho mejor y todo, pero ahora hay que ponerse a laburar mucho con eso", expresó en diálogo con Teleshow.

Además, el periodista aprovechará este tiempo para encarar un nuevo proyecto con el Grupo América para producir ficción para el canal y las plataformas de contenidos a demanda.

Embed Si, me tomo unos meses de licencia en @Intrusos. Para rearmar construir y encarar nuevos proyectos en mi vida. A nivel personal y profesional. Pero voy a volver. En 18 años nunca pare. Y sentí que era hora. Pasaron muchas cosas en ese tiempo. Ustedes lo saben. Gracias por estar! — JORGE RIAL (@rialjorge) 26 de julio de 2018

"Empiezo un proyecto para empezar a producir ficción, no sólo para el canal sino también para plataformas tipo Netflix, HBO. La verdad tenía ganas de hacer algo así y el canal también, coincidimos y lo vamos a hacer", contó

"Lo arreglamos antes de irme con Daniel Vila y en el directorio obviamente está todo aprobado, así que voy a aprovechar también estos meses para laburar mucho. Ya tuve contacto con algunos guionistas, con productores, ya tenemos una historia para armar una miniserie con una historia muy fuerte, ya estamos trabajando en eso", adelantó.

"Y después sí, volveré a Intrusos, tranquilo. Necesito repensar todo, repensar la profesión, y estoy armando una familia también, algo que necesita tiempo y dedicación absoluta", concluyó.

