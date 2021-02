Jorge Rial se despidió: "Me voy de Intrusos"

Jorge Rial confirmó ayer que no vuelve a Intrusos y dio los motivos de su decisión. El histórico presentador del programa -estuvo al frente durante 21 años- se hizo presente en el ciclo para despedirse . “Quiero decir, y muchos esto no lo podían creer, que efectivamente no vuelvo a Intrusos.

No vuelvo a Intrusos. Cierro un ciclo, aunque es más un ‘hasta luego’, no es un adiós”, señaló Rial, luego de ser presentado por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en el centro de la mesa y él, a un costado.

“Yo nunca me despido de nada, no creo en esas despedidas eternas, ni profundas, ni definitivas. Sobre todo con un programa que es más que un programa. Es mi vida. Es como mi hijo. Mis hijas van a cumplir 21 años, tienen la misma edad que este programa. Yo lo parí a este programa”, agregó.

Reinventarse a los 60

Rial consideró que tenía una buena edad para llevar adelante otro proyecto. “Me podría quedar acá tranquilo hasta que me echen, me parece que a los 60 años es un buen momento para reinventarse y buscar un nuevo camino”. Luego aseguró que se queda en América. “El espectáculo antes era un programa y ahora una sección. Me quedo en América. Este programa que voy a hacer hace dos años lo tengo en la cabeza. Será un programa de actualidad”, remarcó Jorge.

TV Nostra es el nombre del nuevo envío que irá las 21 por la pantalla del canal del cubo.

“Aún resta definir quién me va a acompañar. Ya está armada la producción, el contenido va a ser importante. Estoy hablando con un primer invitado muy fuerte, que no habla mucho”, indicó sobre lo que será el debut del ciclo.

“Cada vez que dejó Intrusos e hizo otra cosa, le fue mal”

Debatiendo sobre esta sorpresiva noticia en LAM, Yanina Latorre aprovechó para pegarle a Rial. “¿Se va porque quiere cambiar de aire o porque se calentó tanto con los panelistas que no pude volver?”, le lanzó la angelita desde Miami a Ángel de Brito. “El último día que fue sintió que no pertenecía más, que era un ciclo terminado. Quiere tomarse una pausa, lo habló y lo acordó con el dueño del canal antes de sus vacaciones y acordó el nuevo programa a la noche”, fue la respuesta del periodista. Y la panelista aprovechó para criticar a su colega: “Yo crecí mirándolo, pero creo que después se fue un poco a la mierda. Creo que cada vez que dejó Intrusos e hizo otra cosa, le fue mal. No sé si a la gente le interesa la opinión política de Jorge, él es bueno en lo que hace, más con un reportaje, primicia y humor. No creo que le vaya bien”.

Maltratador

La esposa de Diego Latorre fue más allá, y picante apuntó contra la vida privada del periodista de América: “Es un tipo que maltrató muchas mujeres. No fue bueno con la madre de sus hijas (Silvina D’Auro), con la Niña Loly, y ahora se cuelga el pañuelito verde. Es como media polémica su forma de tratar mujeres y el mensaje que dice”. “Yo creo que él debería seguir haciendo Intrusos. De última que haga como Viviana Canosa y que eche a sus panelistas”, cerró entre risas Latorre.

Intrusos se convirtió en tendencia en Twitter

Tras el anuncio de Rial, el nombre del programa se convirtió en tendencia y miles de usuarios dejaron su comentario. “Una leyenda del periodismo del espectáculo. Lo vi como espectadora durante 20 años y además tuve la enorme suerte de haber participado aunque sea unos minutos. ¡Gracias Jorge!, expresó Juariu, panelista de canal Nueve.