Jorge Rial se enfureció contra Robertito Funes Ugarte por su defensa a Marcelo Corazza

Tras escucharlo, Jorge Rial, habló en Argenzuela sobre el tema y no pudo evitar mencionar lo dicho por Robertito y mostrar su desacuerdo con su polémica postura. “Lo que dijo Robertito, un tipo al que aprecio, todo pero hay que marcar una diferencia. Obvio que es privado porque la pornografía infantil la ves en tu casa, en tu teléfono, en tu tablet o computadora. Pero el 75% de los consumidores de pornografía infantil terminan ‘activándose’, convirtiéndose en depredadores sexuales”, aseguró Jorge Rial en su programa.

Rial contra RObertito 2.jpg

"A mí sí me sorprende, más allá de ciertas cosas que pasaron después de esa fallida y mal hecha cámara oculta contra Corazza, que nada tenía que ver con esto”, admitió Jorge Rial.

“Después de eso recibimos muchas denuncias sobre este tema particular, pero habíamos quedado invalidados por esto (la cámara oculta). Y hoy me sorprende mucho que esté en esta situación", reveló antes de hacer un mea culpa: "Cuando a nosotros nos llegó la denuncia, fueron de tres padres a los que les pido disculpas desde acá porque no les di bola en aquel momento, porque sentí que estaba inhabilitado”.