Jorge Rial y la emotiva despedida a su camarógrafo

La muerte de Cristian Caracciolo sacudió a todos los integrantes de Intrusos. A los 50 años, un cáncer fulminante terminó con la vida del camarógrafo del ciclo. Ayer, al comenzar el programa, Jorge Rial le dedicó unas sentidas palabras a su compañero. “Estamos hechos mierda. Por cómo fue, la velocidad con que pasó todo. Era un tipo lleno de energía y un día, de un día para el otro nos enteramos que estaba mal”, aseguró el conductor. Luego, conmovido agregó: “Qué hija de puta es esta vida, dice uno, es lo que te sale. Estamos todos muy conmovidos. Lo veo y no puedo creer que nos falte Cristian. Me impresionó mucho la reacción de la gente que siempre estuvo del otro lado como entrevistado. La relación entre el entrevistador y el entrevistado no siempre es buena porque a veces molestamos, incomodamos. Muchas veces había que incomodar para traer la nota, y los que alguna vez se sintieron incómodos por su presencia lo recordaron con absoluto cariño”.