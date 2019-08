Jorge Rial y otro fuerte ninguneo a Mónica Gutiérrez

Ambos conductores tuvieron un primer choque en 2018 cuando el intruso la ninguneó en Twitter durante el temporal que azotó a Buenos Aires. “Extraño a @monigps recorriendo el conurbano en bote en las inundaciones. Era lindo”, escribió. En esa oportunidad, Mónica salió a responderle y no tuvo piedad: “No milito ni cobro operetas. Lo sabés. Todavía no arrancaste y ya estás maltratando a una mujer”, lanzó. Y no contenta con eso, lo acusó de maltratarla: “Está bueno que recuerdes mis coberturas. Es un reconocimiento. ¿A vos quién te paga ahora para maltratarme?”.