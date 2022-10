Juan contó a quiénes no se banca de Gran Hermano y explotó todo

“Me siento bien, tengo buena vibra ahora porque me doy cuenta de que ya dependo de la gente. Ellos deciden si quieren que me quede”, aseguró el participante, que fuera de la casa trabaja como taxista.

Sobre cómo cree que llegó a ser nominado, Juan no tuvo dudas sobre quién fue el que lo mandó a la placa: “A mí me votó la mayor parte de la casa. Obviamente, que me votaron todos los hombres menos Nacho”.

Pero lejos de intentar conciliar la paz con los otros participantes, Juan empezó a nombrar uno por uno quiénes son los que peor le caen, con quienes incluso ya no soporta pasar tiempo: “Hay gente que me cae muy mal acá adentro. Me cae mal el cordobés (Maximiliano Giudici), Alexis Quiroga, Marcos Ginocchio, Thiago Medina. No tienen respeto por nada, entonces ya me molesta escuchar sus voces”.

Otro de los nominados que llamó la atención, que finalmente fue salvado ayer, fue Alfa. El participante al enterarse que iría a placa le habló al público y visiblemente emocionado les pidió que votaran para que él se quede.

"Que me voten. Bah... voten para que yo me quede. Yo voy a seguir siendo el mismo que soy día a día. El mismo. Que destacar, como todo lo que hice en el día, para ser feliz, para reírme, para pasarla bien”, pidió.

“Como todo lo que hice, aunque a veces no me salió bien, y después de intentar hacer las cosas bien lloré como un loco”, cerró.