“Le pregunté a Adrián Suar y si no me responde, lo doy por afirmado”, aseguró Jorge Rial ante las cámaras, pero la respuesta del gerente de programación de El Trece no se hizo esperar. “Hasta ayer no pasó nada. Por ahora no se nada“, explicó Suar, quien le prometió al conductor “averiguar” que es lo que estaba pasando en el elenco.

Romina Gaetani, coprotagonista de Darthés, sería una de las actrices que está en contra del actor, e incluso le habría pasado factura por una situación incómoda que vivió cuando ambos hicieron Soy gitano. Además, le demostró su apoyó a Calu Rivero, cuando le agradeció el haber salido a los medios a denunciar al intérprete.

