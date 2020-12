"Juana es la princesa de la fake news y Mirtha la puso en caja"

Embed

“Estaba molesta”

“Yo creo que cierta incomodidad hubo, aunque Mirtha se sintió donde corresponde”, sostuvo Rial antes de que Lussich subrayara: “Juanita le decía todo el tiempo ‘la que estoy conduciendo soy yo, no me interrumpas abuelita’. En un momento la nieta la frenó mal porque la interrumpió y no era un chiste”, comentó. “Mirtha vió que le coparon la parada, había colaboradores que no conocía. Se encontró con un ciclo diferente”, añadió.

Embed

Una batalla televisiva que enfrente a la abuela con su nieta



“Si fuera Liliana Parodi la contrataría a Mirtha para que compita con Juanita desde América TV", dijo Rial en alusión a la gerenta de programación de la señal donde Legrand ya hizo su programa. "Yo la llamaría a Mirtha y le diría: ‘La vi incómoda, señora. Adrián Suar está hablando con Juanita, se la van a poner”, bromeó el conductor, aunque luego -con tono más serio- señaló que sostuvo que si el canal del Grupo Clarín tiene que elegir entre la actriz y su abuela, optan por Viale porque es más joven y tiene una carrera por delante.