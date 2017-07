Juana Molina: Adaptándose al nuevo medio

Su flamante creación fue el producto de dos años de trabajo en su casa, sumado a tres semanas en un estudio de grabación en Texas, algo que no hacía desde hacía más de 20 años. “En estudio se completó el disco. Hice el trabajo de siempre, grabé en mi casa y luego en el estudio se amplió la tímbrica y otros aspectos, como los sonidos de batería, que eso yo no lo hacía”, explicó la cantautora.

Pasa salir a mostrar su álbum, y luego de haber realizado shows en solitario durante mucho tiempo, a Juana la acompañarán Diego López de Arcaute (batería) y Odín Schwartz (bajo, guitarra y sintetizador). “Esta es la mejor banda que tuve, es la más contundente de todas las formaciones”, contó.

¿Cómo elegiste el nombre del disco?

La verdad es que no tenía nombre para el disco. No se me ocurría cómo llamarlo. Ninguna de las letras de las canciones me sugería nada. Busqué palabra por palabra y la única que me sonó bien fue esa. Y una vez que la consideré, empezó a gustarme cada vez más. Cuando se lo conté a Alejandro (Ros), el diseñador de la tapa, me dijo que le gustaba muchísimo el nombre. Después de decidirlo, al día siguiente Alejandro me dijo: ‘Está buenísimo porque tiene que ver con los huesos de la imagen de tapa, por la luz mala’.

¿Qué te inspiró a hacer este álbum?

No me inspiró nada en particular. En ese sentido no hay nada diferente a mis discos anteriores. Sólo en las ganas de hacerlo.

¿Cómo llevás adelante la incorporación de sonidos electrónicos?

La realidad es que hace 17 años que hago los discos así. No incorporo electrónica, sino que la electrónica ya es parte del disco. Tengo una idea y van apareciendo sonidos más o menos electrónicos, más o menos acústicos, y eso va formando la canción.

¿Hace cuánto que no te aparecías por un estudio de grabación?

Hacía 20 años que no grababa en un estudio. Igual, antes de ir al allí trabaje dos años en mi casa. En el estudio se completó el disco, se amplió la tímbrica y otros aspectos, como la incorporación de sonidos de batería, que eso yo no lo hacía.

¿Cómo decidiste salir de gira con Diego López de Arcaute y Odín Schwartz?

Con Diego había trabajado hace mucho pero después, por un tema de presupuesto, comencé a viajar sin músicos. A Odín lo conocí a través de otra persona que me lo recomendó y me pareció un tipo muy versátil, muy trabajador, muy simpático. Puedo decir que me llevo bien con ellos porque para trabajar juntos tienen que haber varios factores, no es solamente que toque bien o que sea buena persona, tienen que darse un montón de condiciones ya que después convivís con esa persona mucho tiempo.

¿Cómo viviste el hecho de pasar de estar sola en un escenario a presentarte con una banda?

Fue de a poco. Primero tocaba con una banda, después toqué sola, luego toque en dúo, más adelante en un cuarteto y, por último, volví a tocar sola. Medio que ya tenía todas las experiencias, pero esta es la mejor banda que tuve. Es la más contundente de todas las formaciones. Es igual a cuando yo tocaba sola pero con mucho más power, más fuerza.

¿Qué lugar tienen las redes sociales a la hora de difundir tu material?

A mí me dan mucha fiaca las redes sociales. Tengo gente que maneja mis cuentas, pese a que yo también lo hago. A mí me resulta tedioso la red social, a veces tengo ganas de publicar algo y lo publico yo, por distintos motivos. Hay noticias que me gusta darlas a mí y no que vengan por el lado de la gente que trabaja conmigo. Pero bueno, si uno quiere moverse en un medio, tiene que aprender a adaptarse en ese medio.

¿Qué fue lo que tuviste que hacer para adaptarte a este nuevo medio?

Ahora la gente cuando oye un nombre que no conoce lo primero que hace es ir a Youtube, y por eso es muy importante tener videos. Yo no hacía videos porque me parecía que no tenía nada que ver con la música. Son dos cosas distintas. Para mí, los videos le quitan entidad a la música porque una imagen modifica el sonido, lo mismo que un sonido modifica una imagen. Creo que con los videos se pierde la abstracción de la música, que es lo más interesante para mí, pero hay que adaptarse a los nuevos medios o, si no, dedicarte a otra cosa.

Sus fans favoritos

Pese a que gran parte de su carrera tiene lugar en el exterior, principalmente en Norteamérica y distintos puntos de Europa y Asia, Juana aseguró que sus fans argentinos son los más efusivos y los que entienden sus composiciones al 100%.

“Los fans argentinos son los que realmente entienden todo lo que pasa en mis canciones. No es lo mismo que pasa, por ejemplo, en España, porque hay palabras, expresiones o maneras de decir las cosas que son muy argentinas, entonces el código cierra por todos lados”, explicó la cantautora.

Buscando una completa transformación

Reinventarse. Molina señaló que tiene muchas ganas de crear un disco en el que nadie pueda reconocerla. “Quiero que la gente diga ‘esa es fulana, no tiene nada que ver con lo que hacía’. Eso es parte de ir transformándose, pero a veces no llegás a eso”, declaró.

Agendar. Las entradas van desde los 500 a los 600 pesos.