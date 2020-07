Juana se calentó: "Me dan ganas de putear"

“Me da un poco de bronca cuando fueron a enterrar al ladrón que le quiso robar al jubilado. Había tres cuadras de autos haciendo el velatorio. Me dan ganas de putear, pero no lo hago. Hay mucha gente haciendo tanto esfuerzo y que no puede despedirse de sus seres queridos y de repente ves una cola de cuatro cuadras y da bronca. Pero es la Argentina y la realidad no siempre es equitativa para todos”, sostuvo la nieta de Mirtha Legrand, haciendo una comparación implícita con la despedida con pocos familiares que tuvieron Gastaldi y Goldy, la hermana de su abuela.