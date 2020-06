Juana Viale juega fuerte y se aseguró a Alfredo Casero

Juana Viale no se achica y sigue dando pelea en el pime time de los sábados, que el último fin de semana quedó en manos de la nieta de Mirtha Legrand. Como hacía mucho no pasaba, La Noche de Mirtha llegó a tocar el pico de 10,1 puntos de rating, mientras Andy Kusnetzoff con PH alcanzó 6,7.

Junto al cómico, se sumará el fiscal José María Campagnoli, quien también cuestionó al Gobierno con fuertes declaraciones. "Parecería que la pandemia fue la excusa perfecta para hacer cosas que en otros momentos no se podrían hacer como liberar presos, dar domiciliarias, relajar los organismos de control y todo eso fue un aspecto negativo de esta situación que estamos viviendo. Esto no habría ocurrido en una república fuerte con instituciones fuertes que no permitan el avallasamiento de los derechos de los ciudadanos" dijo el fiscal hace unos días.

En el 2014, Casero se sentó en la Mesa de Mirtha y la chiqui lo tuvo que retar: "Todo lo que te digo me decis que no, basta, terminala".