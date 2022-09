Juana Viale se cansó de Beto Casella y lo destrozó: "Tengo cosas..."

Mirtha Legrand y Juana Viale vuelven a la pantalla de El Trece.webp

Poco conforme con la pregunta realizada, redobló la apuesta y fue más allá: "Viste que Beto Casella y otros colegas jugaban mucho con eso y decían 'le va a serruchar el piso'. ¿Cómo te lo tomabas vos. Ellos lo decían con humor, pero ¿vos cómo lo tomaste?".

Fue allí que la nieta de la Chiqui se mostró punzante en su respuesta: "No, es que...hay cosas que yo ni escucho. Sean con humor o no, no las escucho. No lo hago porque no quiero escucharlas sino porque estoy demasiado ocupada en mi vida. Pero bueno, no sé. Ni idea. Tengo mi programa, ella tiene su programa".

Para evitar seguir sumergiéndose en la polémica, eligió hablar sobre sus invitados: "Yo estoy re abierta a recibir cualquier invitado. Hay algunos invitados que encajan mejor. Hay que siempre hacer un balance. Pero estoy súper abierta".

Juana Viale y Mirtha Legrand vuelven.webp

"Estuve trabajando bastante. Así que no estuve en las negociaciones, pero no es un lugar en el que estoy. Soy muy mala negociando. Yo estaba trabajando y mi abuela quería volver a trabajar. Hablamos con mi abuela si quería hacer el programa sola", confesó respecto a la vuelta.

Por lo pronto, este sábado será la vuelta de Mirtha Legrand, luego de dos años y medio de ausencia, debido a la pandemia. Mientras que el domingo, desde el mediodía, será Juana la que esté el aire con el mismo formato que su abuela.