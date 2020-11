"Quiero que expongamos nuestros pensamientos sobre lo aberrante que fue lo que pasó con Abigail. A mí me parece que habla de una inhumanidad muy grande. No comprendo las políticas provinciales, ni nacionales, cuando pasan estas situaciones", arrancó la conductora.

"Decían que no tenía el salvoconducto para pasar, que no esperó ni 20 minutos, que no caminó 5 kilómetros... ¡No importa si caminó 5 kilómetros o 70 metros! (fue el ministro de Gobierno, Marcelo Barbur quien señaló que el hombre había caminado 70 metro) Él alzó a su hija porque no la dejaban pasar, eso es indignante y no se puede permitir. No entra en la lógica, en el corazón ni en el raciocinio de nadie", continuó diciendo y agregó: “Lo que no entiendo tampoco, y es algo que me indigna bastante, es que en lugar de hacer un mea culpa, desde el Gobierno provincial quieran ensuciar al padre", dijo disconforme con la actitud de los funcionarios.

En esta misma línea, Viale también disparó contra el Gobierno nacional. "Esperemos que el presidente no diga ahora que tampoco conoce este caso, como lo hizo en su momento desconociendo el de Solange", comentó, en relación a Solange Musse, la joven cordobesa de 35 años que luchaba contra un cáncer de mama en Córdoba y un control policial no permitió que su padre, que viajaba desde Neuquén, llegara a despedirla.

Previo a iniciar la cena, Juanita reveló la determinación que había tomado el ciclo, para repudiar lo ocurrido en esa provincia. "Cabe aclarar que nosotros en este programa tenemos la pauta publicitaria de las termas de Santiago del Estero, pero la levantamos porque realmente es inadmisible e inaceptable lo que pasó", contó la conductora.

"A mí como madre me llena de pena y de tristeza. Frente al llanto de un niño en esa situación, no hay DNU, no hay ley y no hay nada que pueda prevalecer", finalizó.

Con esto, la también actriz se convirtió en tendencia en las redes.

