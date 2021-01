Jujuy Jiménez soltera: blanqueó su separación

En Informados de todos un comentario fue el pie para que Sofía Jujuy Jiménez revelara cuál es su situación sentimental luego de los rumores de separación con Jerónimo del Carril, polista que conoció hace pocos meses. "No estoy de novia, estoy soltera", expresó la conductora, causando la sorpresa de sus compañeros luego de mostrarse en público muy mimosa junto al deportista.