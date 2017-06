La estrella formará parte del elenco de Today Will Be Different, producción de HBO que contará la historia de una mujer que despierta con la intención de pasar el mejor día posible aunque la realidad le planteará la imposibilidad de tal deseo. Roberts será también productora de la serie.

Además, Julia tiene en la mira otro posible proyecto televisivo del creador de Mr. Robot, Sam Esmail. Se titularía Homecoming, basada en un podcast de ficción sobre agentes secretos que quieren volver a la vida civil.

En tanto, el gran Robert de Niro, que viene de estrenar el telefilm The Wizard of Lies junto a Michelle Pfeiffer, se prepara para protagonizar junto a Julianne Moore una nueva serie para Amazon, dirigida por David O. Russell (La gran estafa).

Esta nueva serie -que llegará en 2018- está basada en la novela escrita por Maria Semple Where'd You Go, Bernadette?, la cual será adaptada para la pantalla grande con dirección de Richard Linklater y Cate Blanchett.