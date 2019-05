"Por un lado está bueno que una persona que trabaja en el Conicet sea reconocida, pero me parece que todo es muy digitado. No está mal que quieras contar la historia, pero me parece muy alevoso, como que ya sabes la historia", sostuvo haciendo referencia al caso de la científica Marina Simian que copó la atención de la opinión pública al concurrir al programa en busca de fondos para poder avanzar en la investigación de una cura para el cáncer de mama, luego de que su labor fuera afectada por el recorte de las partidas presupuestarias que realizó el Gobierno de Mauricio Macri.

"Me parece que todo tiene que ver con la búsqueda del rating, no lo digo mal, porque todos queremos tener rating. El tema es la manera en que lo buscan, la manera más barata, más rápida, más inmediata, a mí me pasa que todavía sigo sintiendo vergüenza ajena por las cosas", aseguró cargando contra la producción del programa de Viacom.

Desde que comenzó el ciclo que conduce Del Moro apostó por la elección de participantes con trayectorias impactantes y dramáticas. Algunas incluso generaron desconfianza en los televidentes, como el caso de Fito, un fotógrafo de 59 años que retrató a famosas figuras del rock nacional pero que actualmente vive en la calle.

A diferencia de la dinámica que tiene la propuesta televisiva ne la actualidad, hace 18 años los participantes iban al piso exclusivamente a jugar sin contar sus historias de vida. A lo sumo decían de qué barrio eran, qué edad tenían, de qué trabajaban o con quién vivían.

no es la primera vez que Julián Weich se planta y manifiesta su pustura sin pelos en la lengua. Hace unas semanas pasó por Quiero decir, el late night show de Luis Novaresio y señaló que "ni en pedo" vota a Marcelo Tinelli ante una eventual candidatura política. ""Me hace ruido la gente que se acuerda un poco tarde. ¿Ahora?Yo hace 27 años que soy embajador de Unicef, cuando empecé a ayudar a los chcios no era tan famoso... Era un pichi que trabajaba en la tele, pero entendí que había que ayudar a la gente", dijo en esa oportunidad.