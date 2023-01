Juliana de Gran Hermano hizo confesiones íntimas sobre Maxi

Juliana Diaz, ex Gran Hermano

El último domingo el que terminó abandonando la casa fue Maxi Guidici , el cordobés de 36 años que en un principio no tenía mucho respaldo del público, pero que tras la salida del Conejo comenzó a hacerse su lugar en la casa, y en lo que parecía ser su mejor momento la gente lo terminó eligiendo para que salga.

www.instagram.com_p_Cnzkqa5uQU-__hl=es.png Maxi fue el último en abandonar la casa

Adentro de la casa, Maxi forjó una fuerte relación con Juliana Diaz, y en un momento hasta estuvo a punto de irse tras la expulsión de ella en dos ocasiones. Por tal motivo, su reencuentro fuera de la casa era una de las cosas más esperadas por el público, y eso se terminó dando el lunes por la noche en el debate.

Pero previamente al reencuentro, la ex hermanita conversó en el programa de Radio El Show de Ulises Jaitt donde dejó picantes conceptos respecto a la sexualidad del cordobés: “La química sexual es clave. Ambos nos combinamos y hacemos un buen dúo. Perfecto en lo sexual. Tengo ganas de hacer muchas cosas divertidas con Maxi. Es muy interesante sexualmente”.

www.instagram.com_p_CnSWUXdgllR__hl=es.png Juliana Diaz, ex Gran Hermano

Además, fue más lejos y contó que para ella el sexo oral es clave y dejó su visto bueno para su pareja: “Con Maxi me saco el sombrero. No le voy a dar puntaje porque las chicas me lo van a querer robar. Re contra aprobó la materia”.

Por último, reveló detalles de sus encuentros: “Le hemos metido firme. Soy fogosa. Muchos orgasmos. 48 horas intensas, parábamos para comer y así. Cuando volví a ingresar a la casa, todos los días, al despertar, mediodía, tarde, noche, un montón. Y nadie se dio cuenta que andábamos como conejos”.