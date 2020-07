Julieta fue violada y la mataron de cinco puñaladas

El ex novio de Del Pino, Cristian Romero, confesó el asesinato y también indicó que tras enterrar a la joven en una fosa, cubrió su cuerpo con cal. Romero tiene 28 años, lo apodan “Chorizo”, y era compañero de trabajo del hermano de Julieta, con quien habría tenido una relación hace un tiempo. Mientras se esperan los resultados finales de la autopsia, para aclarar aún más el crimen, la Justicia investiga si no participaron otras dos personas.

Tras confirmarse el hallazgo del cuerpo de la joven, en las redes comenzó a circular un texto exigiendo Justicia por su femicidio. “Lo cuento yo porque Julieta Delpino no puede“, se titula el pedido. “Mami no llores, acá estoy. Cristian R. me secuestró, violó y enterró en su patio“, detalla el texto cuya autoría es desconocida.

La mamá de Julieta, aseguró que el detenido trabajaba con su hijo y que incluso se ofreció a ayudar a buscar a su hija tras su desaparición el viernes a la noche. “Esta persona venía a casa porque es compañero de trabajo de mi otro hijo mayor porque trabajan juntos de albañiles. Él le mandaba mensajes pero Julieta nunca nada, nunca fueron novios”, contó Fabiana Morón, en Radio 2 de Rosario.

Femicidio de Julieta, marcha.

La mujer dijo además que el acusado es “un enfermo”, ya que tras la desaparición de Julieta “fue a trabajar al otro día, estuvo toda la mañana trabajando con mi hijo como si nada hubiera hecho y cerca del mediodía le dijo que iba ayudar a buscarla”. La madre de la joven precisó que Romero le mandaba mensajes a su hija y la llamaba “porque quería estar con ella, que le diera bola”, pero Julieta lo había bloqueado para que no volviera a contactarla. Nunca imaginó el trágico final de la historia.

El dolor de una madre y el apoyo de todo el pueblo

La madre de Julieta reclamó entre lágrimas justicia por el femicidio de su hija y pidió que “si hay más cómplices, que aparezcan”. En una movilización en la plaza principal de Berabevú, al sur de Santa Fe, familiares y amigos de Julieta reclamaron justicia. Fabiana Morón, la madre, agradeció el apoyo del pueblo y pidió “que si hay más cómplices, que aparezcan”.

Y agregó: “Necesito que no me abandonen, que me ayuden a seguir pidiendo justicia porque mi Julieta puede ser cualquier Julieta de ustedes”. Morón reconoció que su hija “pregonaba el movimiento Ni Una Menos y dijo que “las mujeres no son un objeto, por favor eduquen, que sea la primera y la última en Berabevú y en todo el mundo”.