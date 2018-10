Julieta Ortega y la traición de Mariano Martínez

Es que luego de que el actor contara que casi pierde la audición por los golpes que recibió de una actriz que la acosaba durante una filmación, Ortega quedó pegada por una escena de 22, el loco que circuló en los medios. “Lo llamé y los dos entendimos que íbamos a aclarar que él no estaba hablando puntualmente de mí. Eso de su lado no sucedió. No le insistí porque no puedo obligar a nadie a hacer nada y no es un amigo, no tuve ningún tipo de relación ni onda trabajando”, contó. Si bien la actriz reconoció que la actitud del galán le molestó “un poquito”, aseguró que no tendría problema en volver a trabajar con él.