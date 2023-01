Julieta Poggio de Gran Hermano se quebró con todo y confesó: "Hay cosas que..."

“¿Qué te pasa? Contame... yo soy como tu papá. ¿Es algo grave?”, insistió Walter, sin embargo, encontró la misma negativa por parte de ella: “No puedo... ya lo voy a hablar con la psicóloga. No lo puedo contar. Ya hablé y me dijeron que en un rato puedo hablar...”.

“No puedo Alfa. Hay cosas que no se pueden contar acá. Es algo que a mí me pone mal”, volvió a decir luego de que Alfa insistiera en qué quería ayudarla.

Julieta Poggio llora 2.jpg

“Vos sabés que te adoro como si fueras una hija. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan triste? ¿Es grave? Yo no soy tu papá, pero si necesitas hablar conmigo... yo tengo una hija, yo la crié. Mi hija para mí es una princesa, yo siempre hice lo mejor para ella. Aunque yo no sea tu papá y no tenga ningún lazo con vos, si vos necesitas alguien que te escuche, yo te puedo entender. No desmerezco a nadie, pero los demás son más chicos, yo te puedo entender”, le aseguró Alfa.

“Gracias, ya se me va a pasar”, le dijo ella, quien luego juntó fuerzas y salió de la cama. Minutos antes de su ataque de llanto, la joven había revelado lo mucho que extrañaba a su familia. “Haber pasado dos placas, a mí me ayudó un montón. Y a vos también, Ju”, había asegurado Romina. “Sí, pero a veces necesitás a tu familia. A mi mamá. Yo nunca extraño, pero a veces necesitaría estar un ratito con ellos”, contó ella.