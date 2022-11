Julieta Prandi reflexionó fuerte sobre el padre de Thiago de Gran Hermano

Una fuerte noticia sacudió Gran Hermano , la denuncia contra el padre de Thiago sigue trayendo repercusiones, a pesar de que el participante aún no sabe nada de lo ocurrido con su familia. Acusado de haber golpeado a la hermana del participante, Julio Ricardo Medina , fue detenido por la policía, luego de que se negara a declarar tras las acusaciones de Camila Ayelén Deniz quien asegura haber sufrido golpes y amenazas de su parte.

“Acá hay un detalle no menor y es que en Gran Hermano, cuando se fue a anotar Thiago, en realidad lo convencen las hermanas, porque fueron ellas quienes participaron primero del casting”, empezó su análisis la conductora .

Julieta Prandi contra papa de thiago 1.jpg

“Es decir, había tres integrantes de la familia que hicieron el casting y finalmente Thiago fue el elegido. Eso habla de una necesidad, o una búsqueda de oportunidad económica de la familia”, agregó Julieta Prandi.

“Yo creo que si dependiera de los hermanos que Thiago se entere de lo qué pasó y eso haga tambalear tu participación, ellos elegirían que no le digan. Porque si se entera, él puede decidir abandonar”, cerró.

Julieta Prandi contra papa de thiago 2.jpg

Según se supo, la producción de Gran Hermano no le notificará a Thiago lo ocurrido con su familia, ya que cuando entran a la casa, los participantes ponen una serie de condiciones para que le avisen de algo que haya ocurrido fuera de la casa. Al no estar esta circunstancia contemplada en las excepciones impuestas por el participante, la producción no puede comunicárselo.