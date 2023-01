Julieta Prandi reveló cuál fue el peor error que cometió cuando se separó

“14 de febrero del 2019. Fue un momento bisagra en mi vida. Cuando decidí irme de mi casa fue un volver a nacer porque recuperé mi libertad. Recuperar la libertad en una persona es todo. A quien era en ese momento mi marido, en marzo del 2018 le había pedido el divorcio, se negó a dármelo y estuvimos en guerra dentro de mi casa durante un año”, comenzó relatando la panelista del programa radial Sarasa de la 100.

iEwteWxn-34105381.mp4 Julieta Prandi contó todo acerca de su pareja y de la violencia de género

“Pasé situaciones de película, las viví todas. Entre ellas, las amenazas de muerte. En diciembre de 2018 tomé coraje y presenté mi divorcio de manera unilateral, había conseguido una abogada a escondidas. Todo fue muy macabro, me seguía, me llevaba y me traía, me controlaba cada paso”, agregó Julieta.

La trágica situación no quedó allí, y cuando tuvo que irse de su casa debió hacerlo de urgencia, sin nada: “Él se negó a poner una abogada hasta que pasó la feria, fue por eso que en febrero pude armar un flete para llevar mi ropa e irme. Él me decía: te vas a ir de acá, pero sola, sin tus hijos. Yo necesitaba un marco de legalidad y tenía terror, estaba aterrada. Necesitaba irme con mis hijos”.

Hoy, ya unos años después del calvario que vivió, Prandi cuenta cuál fue el peor error que cometió en ese momento y da un consejo para que a nadie más le pase lo mismo: “Cuando me piden consejos siempre digo: no hagan eso. Pidan una exclusión del hogar. Fue el error más grande que cometí a nivel legal porque me hubiese ahorrado muchos trastornos”.

efljulietaprandi07.webp

Por último, completó: “No me pude llevar ni la tele de mi propia casa, que pagué con mi trabajo. Después de un año y medio recién logré que el antiguo juez de mi caso, me diese la atribución del hogar, que es un permiso para vivir en tu propia casa. Que me devuelvan la casa por un año. Se va renovando el permiso hasta que se haga efectiva la división de bienes”.

Por suerte hoy en día Julieta pudo volver a su casa, aunque la encontró vacía, y está en una relación sana con Emanuel Ortega, aunque continúa con los conflictos legales frente a su ex esposo.