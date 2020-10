Junín: bomberos intentan contener el incendio en la planta de reciclaje

El Jefe de bomberos de Junín, Marcelo Sarrate, informó a LMN que la situación "no está controlada" por las fuertes ráfagas de viento que se están reportando y confirmó: "Por el momento lo tenemos circunscripto al fuego, esto significa que lo tenemos en un solo lugar, pero no me atrevería a decir controlado porque en cualquier momento el viento puede encenderlo de golpe".